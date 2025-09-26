Ufficiale Conte parla prima di Milan-Napoli: fissati giorno e orario conferenza stampa

Domani sarà giorno di vigilia sia per il Milan che per il Napoli. E, come ogni giorno di vigilia, sarà anche la giornata delle conferenze stampa. Il Napoli ha annunciato che Antonio Conte incontrerà i media a Castel Volturno domani alle 14:45. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, sarà possibile seguire la conferenza stampa grazie alla nostra diretta testuale.

