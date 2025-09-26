Castel Volturno, il report del club: ecco su cosa ha lavorato Conte

Altro giro, altra seduta d'allenamento per il Napoli. Di seguito il report di oggi 26 settembre pubblicato dal club azzurro: "Gli azzurri continuano gli allenamenti in vista del prossimo match di campionato, domenica alle 20:45 contro il Milan a San Siro. Il gruppo ha svolto una seduta mattutina, effettuando un lavoro tecnico-tattico".

