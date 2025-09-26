Ag4in vince ancora al box office: ottimi numeri per il secondo giorno

Vince anche sul grande schermo il Napoli. Come si legge su Cineguru, infatti, oltre all'ottimo debutto di mercoledì, ieri in testa alla classifica si conferma Ag4in – Il film del quarto scudetto del Napoli con 154.917 euro e una media di 1.076 euro in 144 cinema. Ieri le presenze sono state 13.912 e il totale incasso è di 328.267 euro in due giorni. Ottimi risultati per la pellicola presentata proprio mercoledì che racconta del quarto scudetto azzurro vinto con Conte in panchina il 23 maggio 2025 al Maradona dopo la vittoria per 2-0 contro il Cagliari.