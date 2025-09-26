Leao in panchina, Allegri 'blinda' il Milan: la probabile formazione per il Napoli

Oggi alle 13:00Notizie
di Fabio Tarantino

La redazione di Milannews prova ad anticipare quelle che sono le scelte di formazione di Allegri per la sfida contro il Napoli di domenica sera a San Siro. Ancora 3-5-2 per i rossoneri con il recupero di Leao che però partirà solo dalla panchina. Ecco la probabile formazione del Milan: 16 Maignan; 23 Tomori 46 Gabbia 31 Pavlovic 56; Saelemaekers 19 Fofana 14 Modric 12 Rabiot 2 Estupiñan; 11 Pulisic 7 Gimenez. Allenatore: Allegri

A disposizione: 1 Terracciano, 96 Torriani; 5 De Winter, 27 Odogu, 24 Athekame, 33 Bartesaghi; 4 Ricci, 8 Loftus-Cheek; 10 Leao, 18 Nkunku 25 Balentien.