C'è una statistica che riporta al Napoli di Maradona che riguarda questa squadra

In sette delle ultime otto occasioni in cui la squadra con lo scudetto sul petto ha fatto quattro su quattro in avvio, ha poi rivinto il campionato. Due di fila. Ma c’è una sola eccezione ed è il Napoli 1987-1988, quello di Maradona, Giordano e Careca, il Napoli reduce dal primo scudetto con Bianchi in panchina che perse il secondo l’anno dopo al termine di un duello infinito e beffardo proprio con il Milan che sarà rivale domenica in campionato. Erano i rossoneri (guidati da Sacchi) di Ancelotti e Donadoni, di Van Basten e Gullit. Una super squadra. Corsi e ricorsi. Lo ricorda il Corriere dello Sport oggi in edicola.

"Conte predica calma, ricorda a tutti che il secondo anno è il più difficile, sa bene che le pressioni aumentano, che il Napoli è diventata la squadra da battere, che tutti lo attendono al varco. Però il Napoli è anche la stessa formazione che ora insegue una statistica favorevole, un dato incoraggiante ad eccezione dell’unico precedente che può essere superato".