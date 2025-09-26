Torino-Napoli, settore ospiti già sold-out! Si attende l'Osservatorio per i residenti in Campania

vedi letture

Entusiasmo alle stelle tra i tifosi del Napoli in vista della trasferta contro il Torino. Come ampiamente prevedibile, il Settore Ospiti riservato ai supporter azzurri è andato completamente sold-out in pochissimo tempo. Inizialmente, la vendita dei tagliandi per tutti gli altri settori dello Stadio Olimpico Grande Torino era stata vietata ai residenti in Campania, in attesa delle determinazioni dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.

Nonostante questo divieto, la piattaforma VivaTicket ha segnalato una possibilità inattesa: l'apertura della vendita anche per il settore dei Distinti Laterali – adiacente all'area ospiti – al costo di 55 euro, consentendo di fatto l'acquisto anche ai tifosi partenopei. Si attende ora che l'Osservatorio fornisca ulteriori e definitive indicazioni nei prossimi giorni per chiarire la situazione e permettere ai sostenitori del Napoli di colorare di azzurro anche un altro spicchio dell'impianto granata.