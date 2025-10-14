Conte recupera due pilastri: la gestione verso il Torino

La redazione di Tmw fa il punto sulla formazione e sui recuperi di Conte per la partita di sabato sul campo del Torino per la settima giornata di campionato.

Due rientri

Le buone notizie, come detto, arrivano dai giocatori ai box che non hanno potuto rispondere alle chiamate delle nazionali. Se per Rrahmani e soprattutto Lobotka i tempi sono ancora lunghi, ci siamo per il ritorno di Alessandro Buongiorno e Matteo Politano. La sosta in questo senso ha assorbito l'ultima fase del recupero del difensore e quasi l'intero periodo ai box dell'attaccante. Nulla di grave invece per Milinkovic-Savic che era rientrato dalla nazionale per un fastidio alla schiena.



La gestione di Conte

I due giocatori potrebbero essere già pronti alla fine di questa settimana, ma sarà da capire la gestione che attuerà Conte ed il suo staff avendo tre gare di difficoltà crescente prima di un altro infrasettimanale a Lecce. Si inizia da Torino, poi c'è il Psv prima del big-match con I'Inter e - considerando che difficilmente potranno da subito fare tre partite in una settimana la prima sfida di sabato a Torino potrebbero saltarla - almeno inizialmente - per evitare rischi e sovraccarichi.