Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Scudetto, Conte e Allegri ne hanno vinti 11"

"Scudetto, Conte e Allegri ne hanno vinti 11" si legge di spalla. Ma non solo. Tanti temi in prima. Si parla già di calciomercato e visto che l'Inter è in balia della ricerca di un nuovo portiere, spunta un nome tutt'altro che indifferente: "Idea Vicario", titola di spalla a sinistra e in prima pagina La Gazzetta dello Sport. Esattamente il numero uno del Tottenham dall'estate del 2023, esploso tra i pali dell'Empoli e che già tre stagioni fa venne sondato dalla dirigenza nerazzurra come erede dell'allora Onana, ceduto al Manchester United.

Yann Sommer d'altronde, non sta più dando garanzie, anzi sta perdendo colpi al tramonto di carriera e il suo contratto in scadenza la prossima estate apre una finestra di possibilità al management dell'Inter. L'estremo difensore italiano di 29 anni vorrebbe fare ritorno in Italia, l'agente nel frattempo avrebbe riaperto i contatti con l'Inter e Piero Ausilio insieme a Giuseppe Marotta proveranno a sbaragliare la concorrenza. "Vardy! Bologna stop", l'altro titolo predisposto sulla colonna di destra della Rosea: cade a sorpresa e in casa la banda di Vincenzo Italiano.