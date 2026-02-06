Conte sfida De Rossi, prima volta da allenatori. In campo appena un precedente

Conte sfida De Rossi, prima volta da allenatori. In campo appena un precedente
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:00Notizie
di Fabio Tarantino

Tra Daniele De Rossi ed Antonio Conte primo incontro ufficiale. Daniele De Rossi e Antonio Conte si sono affrontati una sola volta da calciatori: Roma- Juventus 4-0 in Serie A, l'8 febbraio 2004. Un dato relativo alla gara di domani a Genova.

