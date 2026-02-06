Genoa-Napoli, i precedenti: rossoblu avanti per numero di vittorie in casa

vedi letture

Genoa e Napoli in campo domani. I precedenti ufficiali tra le due squadre a Marassi sono 60: bilancio di 21 successi del Genoa (ultimo 2-1 nella Serie A 2020/21), 21 pareggi (ultimo 2-2 nella Serie A 2023/24) e 18 vittorie del Napoli (ultima 1-2 nella Serie A 2024/25). Dalla stagione 2012/13, il Napoli ha perso solo una volta nelle sfide contro il Genoa (2-1 per i rossoblù nel 2020/21): bilancio rimanente di 16 vittorie azzurre e 8 pareggi, tutte in Serie A, con 48 reti segnate dai campani e 21 dai liguri.

Nelle ultime 7 sfide a Marassi, Genoa e Napoli sempre in rete: 10 quelle del Grifone, 14 per gli azzurri. 5 delle ultime 6 vittorie del Napoli contro il Genoa a Marassi sono arrivate con il punteggio di 1-2. Dalla stagione 2015/16, il miglior marcatore nelle rose attuali di Genoa e Napoli nelle sfide a Marassi e al Maradona è Matteo Politano, con 3 reti. Il 10 giugno 2007 in Serie B, Genoa e Napoli pareggiarono 0-0 a Marassi sancendo la loro aritmetica promozione in Serie A. Quella fu l'unica stagione in cui nel campionato cadetto non si disputarono i playoff, avendo il Grifone un vantaggio di 10 punti sulla quarta (il Piacenza).