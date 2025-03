Ufficiale Conte sorride, gruppo quasi al completo: 10 azzurri sono rientrati dalle nazionali

Il Napoli ha ripreso quest’oggi la preparazione a Castel Volturno in vista del prossimo match di campionato contro il Milan in programma domenica alle ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona. Gruppo quasi al completo per Antonio Conte, che ha ritrovato ben dieci calciatori rientrati dai rispettivi impegni con le proprie nazionali.

A riferirlo è il club azzurro tramite un comunicato ufficiale: “Gli azzurri continuano la preparazione in vista del match contro il Milan, in programma domenica alle 20:45 allo stadio Maradona. Buongiorno, Di Lorenzo, Meret, Politano, Raspadori, Rrahmani, Lobotka, Lukaku, Gilmour e McTominay sono rientrati dagli impegni con le Nazionali”.

