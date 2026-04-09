Conte tra la lotta Scudetto e la Nazionale, Mediaset: sogna di lasciare Napoli da campione

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Mancano 7 partite alla conclusione del campionato, e altrettante - scrive Sportmediaset - potrebbero separare Antonio Conte dal suo futuro al Napoli.

Mancano 7 partite alla conclusione del campionato, e altrettante - scrive Sportmediaset - potrebbero separare Antonio Conte dal suo futuro al Napoli. Il tecnico azzurro è tra i principali candidati a ricoprire il ruolo di CT della Nazionale. Una candidatura sostenuta da molti, compresi ex calciatori che lo hanno avuto come allenatore, come recentemente ricordato da Emanuele Giaccherini. Anche il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha espresso la propria stima: "Conte? Beh, è un grande allenatore". Le elezioni federali sono previste per il 22 giugno e, subito dopo, ci sarà la scelta del nuovo commissario tecnico. Abodi ha aggiunto: "Sta facendo uno straordinario lavoro, poi saranno lui, il presidente De Laurentiis e la federazione a valutare le possibilità".

Scudetto, sfide decisive e futuro di Conte

Nonostante le voci sul futuro, i pensieri di Conte sono ora concentrati sul Napoli e sulla lotta per lo scudetto. L’Inter dista 7 punti, lo stesso numero delle gare rimanenti, e la concorrenza include anche il Milan di Allegri, nonostante la recente sconfitta subita contro gli azzurri. Il calendario non favorisce nessuna delle prime due della classifica, quindi spetterà a Conte mantenere alta la concentrazione della squadra e sperare in eventuali passi falsi dei nerazzurri. Napoli e Inter dovranno affrontare squadre ostiche come Como, Bologna e Lazio, con l’Inter che dovrà anche sfidare la squadra di Fabregas in Coppa Italia il 21 maggio. Al termine del campionato, indipendentemente dall’esito, sarà il momento di confrontarsi con De Laurentiis sul proprio futuro, e una vittoria dello scudetto renderebbe certamente più dolce un eventuale addio davanti al popolo napoletano.