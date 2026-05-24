Secondo cambio forzato: si ferma anche Lobotka! Dentro Gilmour
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Dopo Alisson Santos, si ferma anche Stanislav Lobotka.
Al 35' secondo infortunio per il Napoli che è costretto ad utilizzare il secondo slot dei cambi. Dopo Alisson Santos, si ferma anche Stanislav Lobotka, che dopo un ripiegamento difensivo si accascia al suolo per un problema muscolare. Al posto dello slovacco entra Billy Gilmour.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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