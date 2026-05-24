Secondo cambio forzato: si ferma anche Lobotka! Dentro Gilmour

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Oggi alle 18:40Notizie
di Antonio Noto
Dopo Alisson Santos, si ferma anche Stanislav Lobotka.

Al 35' secondo infortunio per il Napoli che è costretto ad utilizzare il secondo slot dei cambi. Dopo Alisson Santos, si ferma anche Stanislav Lobotka, che dopo un ripiegamento difensivo si accascia al suolo per un problema muscolare. Al posto dello slovacco entra Billy Gilmour.

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