"Maglia onorata, a mister e squadra il giusto tributo!", lo striscione della Curva A
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Nei minuti finali di Napoli-Udinese, la Curva A ha esposto un striscione di ringraziamenti ad Antonio Conte e tutta la squadra: "Avete onorato la maglia in casa e in trasferta anche quando non c'è stato il nostro aiuto. Oggi al mister e alla squadra dalla Curva A il giusto tributo!"
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