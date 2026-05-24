Terzo cambio per il Napoli: entra Juan Jesus al passo d'addio

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Oggi alle 19:16Notizie
di Antonio Noto
Il brasiliano non rinnoverà e lascerà il Napoli dopo aver vinto due Scudetti e una Supercoppa italiana.

Ad inizio ripresa terzo cambio per il Napoli. Esce Mathias Olivera ed entra Juan Jesus per la passerella finale in maglia azzurra. Il brasiliano, in scadenza di contratto il 30 giugno, non rinnoverà e lascerà il Napoli dopo aver vinto due Scudetti e una Supercoppa italiana.

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