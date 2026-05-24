Ultimi due cambi: Conte regala la passerella a Contini e Mazzocchi
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Entra anche Pasquale Mazzocchi al posto di Matteo Politano.
Al 79' ultimi due sostituzioni per il Napoli: si tratta di un doppio cambio. Antonio Conte concede una giusta passerella al terzo portiere Nikita Contini, che entra al posto di Alex Meret, applaudito dall'intero Maradona nel momento della sostituzione. Entra anche Pasquale Mazzocchi al posto di Matteo Politano.
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