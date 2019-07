Convenzione San Paolo, martedì 16 il documento all'esame del consiglio comunale

(Di Dario De Martino). Sarà discussa martedì 16 luglio in consiglio comunale la convenzione per la concessione d’uso dello stadio San Paolo alla Ssc Napoli per le stagioni dal 2018-19 al 2022-23. Oggi la conferenza dei capigruppo ha stabilito la data per la riunione dell’assise che potrebbe così confermare l’accordo per i prossimi cinque anni e rinnovabile per altri cinque a 835mila euro annui.

IL PARERE NEGATIVO DEI REVISORI. Sulla convenzione pende il giudizio negativo dei revisori dei conti del Comune che ha giudicato troppo favorevole alla SSC Napoli l’accordo che “potrebbe determinare anche riflessi negativi sugli equilibri economico-finanziari dell’Ente” (clicca qui per i dettagli) . Il parere dei revisori (il collegio che ha firmato il parere è peraltro decaduto e nella stessa seduta di consiglio dovrà essere nominato il nuovo collegio) non è vincolante e quindi la convenzione potrebbe essere votata comunque anche se sono già stati annunciati alcuni emendamenti della maggioranza per correggere eventuali difetti dell’atto.

I DEBITI DEL NAPOLI. Se ci fosse l’approvazione in consiglio comunale, l’amministrazione potrebbe così firmare l’atto con la Ssc Napoli che dovrà, però, prima saldare i debiti pregressi con il Comune: circa 4,5 milioni per le stagioni 2016-17 e 2017-18 (clicca qui per i dettagli).