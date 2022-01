Coppa d’Africa, il Camerun di Anguissa vola ai quarti: 2-1 alle Comore, 84’ e un giallo per l’azzurro

Il Camerun prosegue il suo cammino in Coppa d’Africa: successo per 2-1 sulle Isole Comore e passaggio ai quarti di finale. Ad aprire la sfida il gol di Toko Ekambi al 29’, il raddoppio è stato invece firmato da Aboubakar al 70’. Le Isole Comore hanno provato ad accorciare il punteggio segnando all’81’ con M’Changama ma non è bastato. La partita è stata comunque influenzata dall'espulsione già al 7' di Abdou, oltre che dalla lunga trafila di assenti causa Covid e alla conseguente presenza in porta del difensore Alhadhur fra le fila delle Comore. Il centrocampista del Napoli, Andrè Franck Zambo Anguissa, è partito titolare e ha disputato 84 minuti in campo rimediando anche un cartellino giallo.