Coppa d'Africa, oggi Anguissa sfida Salah: in finale l'attende Koulibaly

Ieri il Senegal di Kalidou Koulibaly si è qualificato per la finale della Coppa d'Africa, in programma domenica 6 febbraio. Oggi va in scena la seconda semifinale che vede affrontarsi i padroni di casa del Camerun contro l'Egitto, sette volte vincitore della competizione africana. Calcio di inizio alle ore 20 per il match che vede sfidarsi il centrocampista del Napoli Frank Zambo Anguissa contro la stella del Liverpool Mohamed Salah.

Burkina Faso-Senegal 1-3 - 70' Diallo (S), 76' Gueye (S), 82' Touré (B), 87' Mané (S)

Camerun-Egitto - 3 febbraio, ore 20:00