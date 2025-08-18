Coppa Italia: avanza il Torino di Simeone e Ngonge, ok l'Udinese

© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 23:40Notizie
di Davide Baratto

Si conclude anche questa giornata di trentaduesimi di finale di Coppa Italia: si qualifica al prossimo turno il Torino degli ex azzurri Cyril Ngonge e Giovanni Simeone, i granata vincono di misura contro un ostico Modena grazie alla rete di Nikola Vlasic. Bene anche l'Udinese: i friulani eliminano la Carrarese passando per 2-0 con i gol di Arthur Atta e Iker Bravo. 