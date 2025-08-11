Coppa Italia, la programmazione tv dei 32esimi: le due sfide 'legate' al Napoli
La stagione 2025/26 del calcio italiano è ripartita con i turni preliminari. Dal 15 al 18 agosto invece scattano i 32esimi di finale con protagoniste squadre di Serie B e anche quelle di Serie A rimaste fuori dalle teste di serie per essere arrivate dal nono posto in giù nello scorso campionato, quindi compreso il nuovo Milan di Allegri che il 17 agosto sfiderà il Bari. Di seguito il programma dei 32esimi di finale.
DATE E ORARI TRENTADUESIMI DI FINALE (in neretto le gare collegate agli ottavi di finale del Napoli)
15 agosto ore 18: Empoli-Reggiana (Canale 20)
15 agosto ore 18.30: Sassuolo-Catanzaro (Italia1)
15 agosto ore 20.45: Lecce-Juve Stabia (Canale 20)
15 agosto ore 21.15: Genoa-Vicenza (Italia1)
16 agosto ore 18: Venezia-Mantova (Canale 20)
16 agosto ore 18.30: Como-Sudtirol (Italia1)
16 agosto ore 20.45: Cagliari-Entella (Canale 20)
16 agosto ore 21.15: Cremonese-Palermo (Italia1)
17 agosto ore 18: Monza-Frosinone (Canale 20)
17 agosto ore 18.30: Parma-Pescara (Italia1)
17 agosto ore 20.45: Cesena-Pisa (Canale 20)
17 agosto ore 21.15: Milan-Bari (Canale5)
18 agosto ore 18: Audace Cerignola-Verona (Canale 20)
18 agosto ore 18.30: Spezia-Sampdoria (Italia1)
18 agosto ore 20.45: Udinese-Carrarese (Canale 20)
18 agosto ore 21.15: Torino-Modena (Italia1)
I POSSIBILI OTTAVI IN BASE AL RANKING
Parte sinistra:
Bologna-Parma
Lazio-Milan
Juventus-Udinese
Atalanta-Genoa
Parte destra:
Inter-Verona
Roma-Torino
Fiorentina-Como
Napoli-Cagliari
