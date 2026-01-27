Coppa Italia, stasera il Napoli conoscerà la rivale ai quarti: calendario e tabellone

vedi letture

Il tabellone dei quarti di finale di Coppa Italia 2025/26 è quasi completo: manca solo Fiorentina-Como, che oggi martedì 27 gennaio 2026 alle 21 (diretta su Italia 1) completerà il quadro: la vincente della gara affronterà il Napoli in gara unica al Maradona.

La Juve, che ha superato l'Udinese, se la vedrà con l'Atalanta, che ha rifilato un poker al Genoa. L'Inter troverà il Torino vincente per l'impresa contro la Roma, mentre il Napoli - che aveva superato il Cagliari (10-9 dopo i calci di rigore) deve aspettare Fiorentina-Como. Il Bologna, che ha superato il Parma allo scadere, sfiderà la Lazio, che ha piegato il Milan di misura.

Coppa Italia 2025/26, il calendario dei quarti di finale

Bologna-Lazio (11 febbraio ore 21)

Atalanta-Juventus (5 febbraio ore 21)

Inter-Torino (4 febbraio ore 21, a Monza perché San Siro è a disponibilità delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026)

Napoli-Fiorentina/Como (10 febbraio ore 21)

Il tabellone dei quarti di finale è quindi così delineato:

Parte sinistra: Bologna-Lazio e Juventus-Atalanta

Parte destra: Inter-Torino e Fiorentina/Como-Napoli