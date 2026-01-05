Ufficiale Cori insultanti nei confronti dei tifosi del Napoli: il Giudice Sportivo multa la Lazio

vedi letture

Non ci sono soltanto le squalifiche ai calciatori e ai membri dello staff o della dirigenza delle varie squadre, contenute nel comunicato del Giudice Sportivo relativo alla 18^ giornata di Serie A. In particolare, toccata con forza la Roma, che dovrà pagare 24mila euro totali a causa di intemperanze da parte dei propri tifosi. 20mila "per avere suoi sostenitori, al 44° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un petardo che colpiva un Assistente a un piede, senza conseguenze lesive e, successivamente scoppiando a un metro di distanza, lo stordiva momentaneamente" più altri 4mila "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre fumogeni sul terreno di giuoco".

La Lazio riceve 5mila euro di ammenda "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori insultanti nei confronti dei tifosi della squadra avversaria". E poi 4mila euro ai tifosi dell'Hellas Verona per lancio di bottigliette di plastica e vetro, 3mila al Genoa per aver scagliato in campo una bottiglia di plastica e un accendino. Cinque bicchieri di plastica tra rettangolo verde e recinto di gioco costano 2mila euro di sanzione all'Atalanta, stessa cifra per la Fiorentina per il lancio di un petardo in campo da parte dei suoi tifosi. Un coro insultante contro l'arbitro vale 2mila euro di ammenda all'Inter, al Parma 1500 euro invece per il lancio di una bottiglietta di plastica sul terreno di gioco.