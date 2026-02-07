Prima pagina Corriere dello Sport apre con le Olimpiadi: "Una lezione di stile"

"Eleganza, cultura e storia: il meglio dell'Italia" apre in questo modo il Corriere dello Sport la sua edizione odierna: "spettacolare cerimonia di apertura dei Giochi. Mattarella sul tram guidato da Valentino Rossi. La sfilata di 92 Paesi: in 2 miliardi davanti alla tv, oggi gli azzurri a caccia delle prime medaglie". Spazio anche al calcio in taglio basso, "Conte riparte da Vergara", "Paratici spinge Kean" e "Juve, il saldo dei gol è in rosso"