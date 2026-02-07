Prima pagina

Via alle Olimpiadi, Gazzetta dello Sport titola: "Sogno d'oro"
di Daniele Rodia

Non c'è spazio per il calcio nella prima pagina della Gazzetta dello Sport completamente dedicata alla cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, svoltasi ieri nella bellissima atmosfera del Giuseppe Meazza in San Siro. "È uno spettacolo la cerimonia d'apertura di Milano Cortina", cita in prima pagina la rosea. 