Quando sarà disponibile De Bruyne? Dal Belgio svelano la possibile data

Kevin De Bruyne potrebbe tornare a disposizione del Napoli solo nel mese di aprile, dopo il lungo stop causato dall’infortunio al flessore della coscia destra rimediato il 25 ottobre. Secondo la stampa belga, il centrocampista non scende in campo da allora, anche se è stato visto in diverse occasioni pubbliche durante il periodo di recupero. Dopo mesi di lavoro individuale in Belgio, il suo rientro in Italia è ormai vicino, ma il pieno reintegro con il gruppo del Napoli richiederà ancora tempo e cautela.

Lo staff medico azzurro aveva ipotizzato un ritorno tra fine febbraio e inizio marzo, ma le ultime valutazioni invitano alla prudenza. Prima di tornare a giocare, De Bruyne dovrà completare la rieducazione atletica a Castel Volturno, seguendo un percorso graduale simile a quello di Lukaku. L’obiettivo è rivederlo in campo dopo la sosta di marzo, dunque a inizio aprile, così da avere poche settimane per ritrovare la condizione, aiutare il Napoli nel finale di stagione e prepararsi al Mondiale con la Nazionale belga. Conclude La Derniere Heure.