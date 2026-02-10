Coppa Italia, la semifinale manca al Napoli da cinque anni: le statistiche

Sul proprio sito ufficiale il Napoli ha fornito alcune statistiche interessanti relative alla sfida di questa sera contro il Como per i quarti di finale di Coppa Italia.

"L'ultima semifinale di Coppa Italia raggiunta dal Napoli risale al 2020/21: nella doppia sfida contro l'Atalanta, 0-0 all'andata a Napoli, vittoria nerazzurra per 3-1 al ritorno a Bergamo.

Il Napoli è l'unica squadra che, nella storia della Coppa Italia, ha vinto il titolo partendo dalla Serie B: accadde nella stagione 1961/62, 2-1 in finale sulla Spal.

Il Como ha superato 3 turni nella Coppa ltalia 2025/26: i lariani hanno estromesso, in ordine, I Sudtirol (3-1 in casa), il Sassuolo (3-0 in casa) e la Fiorentina (3-1 al Franchi). Capocannoniere nella competizione Douvikas (3). Le altre reti portano la firma di Rodriguez (2), Da Cunha, Morata, Paz, Sergi Roberto (1 ciascuno).

Tra Antonio Conte e Cesc Fabregas quarto incontro ufficiale: equilibrio nei 3 precedenti, con 1 successo per parte ed 1 pareggio".