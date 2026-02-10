Foto
Volantino Curva A: “Torti arbitrali, trasferte vietate, mercato bloccato. SSCN come mai tutto tace?"
Tutto pronto al Maradona per Napoli-Como, quarto di finale di Coppa Italia. Intanto spunta sugli spalti un volantino firmato dalla Curva A in riferimento di torti arbitrali avuti dalla squadra di Antonio Conte, alle trasferte vietate ai residenti in Campania e calciomercato bloccato dalla nuova normativa che ha impedito al club di De Laurentiis di operare al meglio a gennaio.
Di seguito il testo del volantino: "Torti arbitrali, trasferte vietate, mercato bloccato. SSCN come mai tutto tace? Come mai nulla si sente? Addirittura non parla nemmeno il presidente?!"
Prossima partita
15 feb 2026 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Roma
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
