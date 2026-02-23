Prima pagina

Lo scandalo di Bergamo in prima su Il Roma: "Derubati a Bergamo"

lunedì 23 febbraio 2026, 09:30Notizie
di Davide Baratto

"Derubati a Bergamo", apre così in prima pagina Il Roma nell'edizione odierna, in riferimento ai torti arbitrali subiti dagli azzurri nella partita di ieri. Il sommario: "Chiffi e il Var indirizzano il risultato a favore dell'Atalanta revocando un rigore al Napoli e annullando un gol regolare". Di seguito la prima pagina integrale.