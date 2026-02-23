Il furto di Bergamo in prima pagina su Il Mattino: "Furia Napoli"

Prima pagina

Oggi alle 00:45Notizie
di Davide Baratto

"Furia Napoli", scrive così in apertura di prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, commentando i torti arbitrali subiti dalla squadra di Antonio Conte nel match di ieri contro l'Atalanta. Il sommario: "Ancora errori arbitrali, azzurri sconfitti a Bergamo. Il club: sconcertante, viene da pensar male". Di seguito la prima pagina integrale.