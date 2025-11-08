Prima pagina Corriere dello Sport e le parole di ADL: "Lo stadio ci cambia la vita"

"Col VAR ne avrei vinti di più". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport. A pronunciare queste frasi, relative al derby di Torino, è Giampiero Ventura. L'ex commissario tecnico della nazionale italiana, che ha vinto la stracittadina della Mole, si è soffermato sul calcio di adesso e sulla sfida fra Juve e Toro di questa sera.

Il Milan per conquistare la vetta, si legge in taglio basso con Allegri che prenota la centesima vittoria sulla panchina del diavolo e lancia Nkunku con Leao. In basso spazio a De Laurentiis: “Lo stadio ci cambia la vita” sottolineando che il Napoli incassa un terzo rispetto alle altre big. Di seguito la prima pagina integrale