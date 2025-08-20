Prima pagina Corriere dello Sport: "Hojlund al sorpasso. Il Napoli prova a beffare il Milan"

vedi letture

"La classe non invecchia": questo è il titolo principale della prima pagina del Corriere dello Sport, riferendosi ad un'intervista esclusiva concessa al quotidiano da Edin Dzeko. Il bosniaco non si era mai raccontato così: 39 anni, 22 nel calcio e a Firenze da leader. Prosegue l'ex Roma e Inter: "Modric fa la differenza. Il mio ritiro è lontano, testa piedi sono quelli di sempre. Chiudere è dura: oggi capisco Totti. Spalletti numero 1".

Si parla anche di mercato, con un nome in particolare che sta infiammando e con questo titolo in taglio alto ad esso dedicato: "Hojlund al sorpasso". Il Napoli prova a beffare Tare e il Milan. La partecipazione alla Champions può favorire Manna. Piace anche Arokodare. Nel frattempo, tegola anche in casa rossonera oltre che in quella azzurra con il ko di Lukaku. Allegri perde Leao: out due gare.

In chiusura, le mosse di Atalanta e Inter. Vicini ad un colpo importante i nerazzurri di Bergamo: "L'Atalanta ha preso Krstovic: all'Inter 30 milioni". E' il centravanti del Lecce il prescelto per sostituire Retegui. Caso Lookman: si allenerà a parte fino al 31 agosto. Capitolo Inter: "Chalobah o Kiwior". Ausilio cerca anche un mediano: in prima fila Florentino del Benfica.