Prima pagina Corriere dello Sport: "Hojlund-Napoli, si firma. E' fatta anche per Elmas"

"The Scempions": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. Champions League infernale per le italiane: quante big! De Bruyne a Manchester, la Juve al Bernabeu. Il Napoli sfida il City del grande ex e il Chelsea di Maresca. L'Inter trova Arsenal e Liverpool. Tudor pesca anche il Monaco di Pogba. L'Atalanta con PSG e Marsiglia. Storico cambio di orario: finale alle 18.

Di Napoli e Juventus si parla anche per temi non legati ai sorteggi di Champions. Sui gli azzurri, il quotidiano titola: "Hojlund-Napoli, si firma". Accordo vicino: è fatta anche per Elmas. Affare in chiusura, è atteso in Italia per le visite mediche. Lo United vuole il 10% sulla futura rivendita. Sulla Juve, invece, ecco il titolo: "Vlahovic resta al 99%". L'annuncio di Comolli: "Vuole continuare alla Juve". Prosegue: "Kolo Muani? Faremo tutto per migliorare la squadra". Capitolo partenze: Savona ceduto al Nottingham, entrano 16 milioni.