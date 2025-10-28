Prima pagina Corriere dello Sport: "Il Napoli vuole vincere per De Bruyne"

"La Juve a Lucio". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, che si concentra sulla panchina della Juventus. La Vecchia Signora ha esonerato Igor Tudor, che ha pagato la sconfitta esterna subita contro la Lazio e un rendimento altalenante. Il primo nome per sostituire il croato è quello di Luciano Spalletti, che proprio oggi dovrebbe incontrare la società per la firma. Qualora l'affare dovesse saltare l'alternativa è Mancini ma intanto in panchina contro l'Udinese, avversario che la Juventus affronterà domani all'Allianz Stadiur ci sarà il tecnico della Next Gen Brambilla.

"Il Napoli vuole vincere per De Bruyne" - In prima pagina ampio spazio è dedicato anche al Napoli, che oggi alle 18:30 inaugurerà il nono turno di campionato. Gli azzurri infatti scenderanno in campo al Via del Mare di Lecce, dove scatterà il turno infrasettimanale. Conte dovrebbe passare al 4-3-3, lanciando uno tra Lucca e Noa Lang come riferimento offensivo mentre Hojlund dovrebbe partire dalla panchina. Assente invece De Bruyne, out per un grave infortunio muscolare subito contro l'Inter.