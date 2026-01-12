Corriere dello Sport in prima: "Troppo bella"

Prima pagina

di Arturo Minervini

"Troppo bella": così l'edizione odierna del Corriere dello Sport titola su Inter-Napoli, definita "uno spettacolo da Premier".Apre Dimarco, risponde McTominay con Conte furioso per il penalty del 2-1 di Calhanoglu. Il tecnico Viene espulso e urla: «Vergognatevi», poi segna ancora Scott ed il Napoli resta a -4 dai nerazzurri.