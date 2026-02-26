Conte non cambia abitudini: ancora niente conferenza prima di Verona-Napoli
Il copione si ripete anche alla vigilia di Hellas Verona-Napoli. Antonio Conte non terrà la consueta conferenza stampa prepartita, proseguendo una scelta che va avanti ormai da mesi. L’ultima volta che il tecnico azzurro ha parlato ai media prima di una gara di Serie A risale infatti al 7 ottobre 2025, alla vigilia della trasferta poi persa a Torino. Da quel momento, Conte ha deciso di non intervenire più davanti alla stampa locale e nazionale prima degli impegni di campionato, mantenendo un profilo di totale riservatezza.
Conte in silenzio
Una linea che accompagna il Napoli anche in questa fase delicata della stagione, con la squadra impegnata nella corsa ai posti europei e chiamata a ritrovare continuità di risultati. Nessun commento, dunque, su formazione, condizioni degli infortunati o momento della squadra: tutto resta affidato al campo. Il silenzio di Conte continua, mentre l’attenzione si sposta esclusivamente sui novanta minuti del Bentegodi.
