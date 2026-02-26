Italia, chi sarà il titolare a destra? Palestra insidia un azzurro

vedi letture

Non solo telefonate e cene organizzate: questa volta il commissario tecnico ha scelto di muoversi in prima persona. Gennaro Gattuso sarà in serata a Parma nel ritiro del Cagliari, quasi certamente insieme a Gianluigi Buffon, per proseguire il giro di incontri in vista dei playoff. Un tour già iniziato tra Londra, Milano, Bergamo, Roma e Napoli, che ha permesso al ct di riunire una cinquantina di giocatori potenzialmente convocabili senza passare da uno stage ufficiale. Questa volta il focus è sui talenti rossoblù. Marco Palestra è ormai a un passo dalla chiamata: entrerà nella lista dei 26-27 per le sfide contro Irlanda del Nord, Galles o Bosnia. Ha bruciato le tappe con le nazionali giovanili e il suo profilo si incastra bene nel 3-5-2 dell’Italia, soprattutto in un ruolo con poche alternative credibili.

Politano preferito anche a Palestra?

Matteo Politano resta il titolare designato, Andrea Cambiaso un’opzione, mentre l’infortunio di Giovanni Di Lorenzo apre spiragli. L’incognita è l’inesperienza: Palestra non ha ancora debuttato in Nazionale e partirà dalla panchina nella semifinale di Bergamo del 26 marzo, con possibile esordio a gara in corso. In porta Elia Caprile si gioca la conferma come quarto portiere con Alex Meret, alle spalle di Gianluigi Donnarumma, Guglielmo Vicario e Marco Carnesecchi. Tra i giovani osservati anche Sebastiano Esposito e Idrissi. Gattuso punta al Mondiale con carattere ed esperienza; Palestra può essere l’eccezione. Da settembre, con la Nations League, partirà il ringiovanimento: nel mirino Bartesaghi, Venturino e Volpato.