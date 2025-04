Prima pagina Corriere dello Sport: "Marotta-Conte da sballo. Inter-Napoli, scudetto in 720'"

"Marotta-Conte da sballo. Inter-Napoli, lo scudetto in 720 minuti". Il Corriere dello Sport sceglie questo titolo per aprire la prima pagina di oggi, dove il focus è sullo scontro tra nerazzurri e azzurri per il tricolore: i campioni d'Italia in carica, reduci dalla vittoria sull'Udinese, sono al momento primi in classifica con 3 punti di vantaggio sui partenopei, che nell'ultimo turno hanno invece battuto il Milan. Il quotidiano sportivo romano analizza "calendario, insidie, pregi e difetti" delle due squadre a otto giornate dalla fine del campionato: "Impegni più agevoli per Lukaku e Neres.

I nerazzurri hanno segnato 20 reti in più, ma Antonio ha subito quattro reti in meno. Sommer e Meret diventano decisivi".