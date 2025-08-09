Prima pagina

Corriere dello Sport: "Napoli, Guti c'è! Si riapre Musah, occhi su Florentino Luis"

Oggi alle 08:15Notizie
di Arturo Minervini

La prima pagina del Corriere dello Sport di oggi apre con il titolo "Napoli, Guti c’è", confermando che il club azzurro ha praticamente chiuso per Miguel Gutierrez del Girona, esterno sinistro che oggi sfiderà la squadra di Conte in amichevole.

L’operazione è ai dettagli, restano solo le commissioni da definire. Intanto, con Raspadori in partenza per l’Atletico Madrid a 25 milioni, il Napoli pensa anche a rinforzi a centrocampo, riaprendo la pista Musah e mostrando interesse per Florentino Luis.