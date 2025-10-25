Prima pagina Corriere dello Sport: "Occhi su Conte, Max sbatte il muso"

"Occhi su Conte". E' l'imperativo che apre la prima pagina dell'edizione odierna a firma del Corriere dello Sport. Il Napoli arriva infatti da due ko di fila e in vista della sfida contro l'Inter - attesa da un Maradona sold out - è il tecnico Antonio Conte ad avere gli occhi puntati addosso. In campo alle 18, Napoli-Inter sarà quindi il primo vero banco di prova della stagione per Conte. "Max sbatte il muso", è il titolo invece in taglio alto sul Milan, fermato in casa dal Pisa, con Gilardino che in realtà sfiora anche il colpaccio.