Corriere dello Sport: "Porta blindata: Napoli sa difendersi"
Il titolo di apertura scelto oggi dal Corriere dello Sport per la sua prima pagina è per Luciano Spalletti, il cui arrivo in panchina ha rilanciato la Juventus anche in ottica scudetto. "L'intruso - si legge nell'apertura del quotidiano romano - La corsa scudetto. Spalletti, dal derby altri punti pesanti. È bastato il suo arrivo per rilanciare la Juventus. L'incertezza al vertice, con 4 squadre in un solo punto, e il carisma di Luciano aumentano a sorpresa il numero delle candidate al titolo".
"Porta blindata: Napoli sa difendersi" si legge in basso sugli azzurri. Immancabile poi il riferimento anche alla Roma, reduce dal 2-0 di Glasgow in Europa League, e ai risultati di Bologna e Fiorentina (sconfitta in Conference League): "Soulé-Pellegrini, è una big Roma. II Bologna in 10 frenato in casa dal Brann (0-0), Viola ko in Conference (2-1 col Mainz). Oggi Vanoli".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Bologna
|Napoli
