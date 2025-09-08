Prima pagina
Corriere dello Sport su Italia-Israele: "Vale tutto"
TuttoNapoli.net
"Vale tutto" titola il Corriere dello Sport in prima pagina dedicandosi nel taglio alto a Italia-Israele a Debrecen. Servono i 3 punti per garantirsi almeno il 2° posto e i playoff per il Mondiale. Rino cerca il bis dopo il 5-0 all'Estonia all'esordio.
Il c.t. ha invitato alla prudenza prima della gara: "Penso che Israele non sia solo formata da 1-2 giocatori forti, ma penso invece che tutta la squadra meriti rispetto, arrivano da 6 risultati nelle ultime 7. Hanno giocatori che possono far male in transizione, possono crearci difficoltà, deve esserci rispetto senza sottovalutare nessuno".
