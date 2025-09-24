Prima pagina Corriere dello Sport sul Milan: "Festa col palloncino e ora aspetta il Napoli"

“Nkunku settete!” titola il Corriere dello Sport per celebrare il 3-0 del Milan sul Lecce nei sedicesimi di Coppa Italia. A San Siro, serata senza affanni per i rossoneri: a segno Gimenez, Nkunku e il solito Pulisic. La squadra di Allegri ora attende la Lazio al prossimo turno. “Festa con il palloncino e ora aspetta il Napoli – scrive il quotidiano romano –. Avanti in Coppa, con i gol del nuovo acquisto e di Gimenez”.

Nel taglio alto, le parole del designatore Gianluca Rocchi dopo le polemiche di Verona-Juve: “Ha ragione Tudor”. In fondo pagina, doppio richiamo: da un lato la Roma che sfida il Nizza in Europa League (“Specialista Gasp. L’ora di Dovbyk”), dall’altro l’infortunio di Giovanni Leoni, uscito in barella all’esordio col Liverpool. Per l’ex Parma si teme la lesione al crociato.