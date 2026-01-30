Prima pagina

Corriere dello Sport: "Sulemana al Napoli, decide Lookman"
Oggi alle 08:10Notizie
di Fabio Tarantino

"Allegri è speciale". Apre con questo virgolettato di Alexis Saelemaekers la prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport. Il belga del Milan si racconta al quotidiano romano in una lunga intervista: "Alexis definitivo: Roma, Bologna, Milan e terapia Max. 'Mentalità vincente, lui ti cambia la testa", assicura l'esterno rossonero mentre parla del suo allenatore.

Di spalla si parla invece solo di mercato, a partire dalla Juve ("Frenata Juve: primo no per Kolo), passando per l'Inter ("Inter, il PSV blocca Perisic") e per le altre squadre ("Sulemana al Napoli, decide Lookman. C'è anche la Roma"). La giornata di campionato si apre invece oggi all'Olimpico con Lazio-Genoa ("La Lazio trova lo stadio vuoto").