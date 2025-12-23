Tuttonapoli Cosa ci ha detto Napoli-Bologna: i cinque punti di Tuttonapoli

Il Napoli supera 2-0 il Bologna e vince la terza Supercoppa Italiana della sua storia, con una super prestazione. Come di consueto i cinque punti di Tuttonapoli per ripercorrere la prova e le emozioni della serata di ieri.

Napoli dominante - Il Napoli vince la Supercoppa con una delle migliori prestazioni stagionali e dell'era Conte in azzurro. Il punteggio è di 2-0, ma per quanto creato il passivo per il Bologna sarebbe potuto essere più ampio. Gli azzurri hanno creato tante occasioni, giocando un bel calcio fatto di passaggi e verticalitá. La squadra di Italiano ha avuto difficoltà a tenere i ritmi ed ogni volta che andava a pressare, il Napoli riusciva a trovare spazi ed attaccare con tanti uomini. Dal 2-0 a Bologna, al 2-0 contro il Bologna: la svolta, anche se nel mezzo qualche altra battuta d'arresto c'è stata.

Magic Neres - Sempre più decisivo e dominante. Un lampo di genio nella notte Saudita, poi il raddoppio con lo scavetto. È stata giocata una Supercoppa di livello da tutti calciatori scesi in campo, ma l'MVP della finale e della Supercoppa non può che essere David Neres. Gol col Milan, poi la doppietta. Diventa difficile da raggiungere per gli avversari ogni volta che tocca il pallone. E anche in campionato il rendimento inizia ad essere costante. In un Napoli così, può essere l'MVP dell'intera stagione.

Hojlund, che crescita - E' mancato soltanto il gol. Ci è andato vicino diverse volte, ma per le energie che ha speso correndo per tutto il campo è arrivato forse poco lucido in più di qualche occasione. Corre a più non posso e smista palloni importanti per i compagni. Delizioso il tacco che lancia Neres, che a sua volta trova Spinazzola ma un grande intervento di Ravaglia salva tutto. Che dire, quel gol sarebbe stato l'azione manifesto di questa nuova espressione del Napoli di Conte.

Conte, due titoli in un anno - È già storia Antonio Conte a Napoli. Due trofei nel giro di un anno e qualche mese: Scudetto e Supercoppa Italiana. Il miglior Napoli della sua gestione, nonostante i tanti infortuni. Ha saputo ancora una volta riemergere dalle ceneri proprio dopo quella sconfitta di Bologna. Da Bologna a Bologna, con un titolo in più.

Terza Supercoppa - Il Napoli vince la sua terza Supercoppa della sua storia e stacca la Roma (2). Gli azzurri si mettono alle spalle le ultime due finali perse contro Juventus ed Inter e riportano la Supercoppa in città dopo 11 anni. Un altro grande traguardo per il Napoli di Aurelio De Laurentiis: la metà dei trofei sono arrivati sotto la sua gestione, con l'auspicio e l'ambizione che questo percorso possa portare altri frutti lungo il cammino.