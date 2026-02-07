Conte stava per sostituire Vergara: "Non ho altri da togliere". Il retroscena

Federico Sala, bordocampista di DAZN, nel corso di Vamos ha raccontato uno dei retroscena di Genoa-Napoli 2-3: "È la partita delle sliding doors: nel momento in cui doveva arrivare il cambio dopo l'espulsione con il Napoli rimasto in dieci uomini, Stellini si gira verso Antonio Conte e gli dice: 'Togliamo Vergara?', che era il primo indiziato ad essere sostituito.

Conte gli dice: 'Eh, non ho altri da togliere', poi ci ripensa e scegliere di togliere Giovane nonostante lo avesse inserito nel secondo tempo. È l'ennesima sliding doors della partita perché il primo indiziato, il primo nome comunicato a Stellini e al quarto uomo era Vergara, poi ha cambiato idea all'ultimo e ha scelto Giovane".