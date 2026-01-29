Tuttonapoli Cosa ci ha detto Napoli-Chelsea: i cinque punti di Tuttonapoli

vedi letture

Il Napoli perde 3-2 contro il Chelsea e viene eliminato in Champions League. Come di consueto i cinque punti di Tuttonapoli, dopo un percorso europeo tutt'altro che entusiasmante.

La miglior prestazione in Europa - Quella del Napoli, contro il Chelsea, è stata la miglior prestazione arrivata in campo europeo in questa stagione. E questo la dice lunga sul percorso altalenante avuto dagli azzurri, che hanno chiuso la fase campionato al trentesimo posto su trentasei e un bilancio di due vittorie, due pareggi e quattro sconfitte. Il Napoli dopo il fallo di mano di Juan Jesus, finché ha avuto benzina nelle gambe l'ha ribaltata e fatto vedere qualcosa di interessante, poi contro giocatori di questo calibro basta poco per cambiare tutto.

Napoli fuori col Chelsea, ma l'eliminazione si era già consumata tempo indietro - Eppure bastava una vittoria, ma non si doveva rimandare il discorso qualificazione all'ultima giornata, perché era risaputo che poi si rischiava di rimanere fuori. Ai tempi del sorteggio non c'erano magari tante aspettative contro City e Chelsea (gara di apertura e chiusura), ma il vero disastro è stato compiuto nel mezzo: Sporting Lisbona, Qarabag, Francoforte, Benfica, Psv, Copenaghen. Due vittorie in sei partite, sono poche per accedere almeno ai playoff e dunque il Napoli è giustamente eliminato.

La notte di Vergara - Non è più una novità, bensì realtà. Nella notte delle stelle, arriva la consacrazione di Vergara. Il gol della speranza, seppure momentanea, realizzato da un figlio di Napoli. Rouleta, Fofana non ci capisce niente, così come tutte le persone che assistono a quel momento. Esplosione di gioia, perché in quell'attimo Antonio Vergara sarebbe potuto essere qualsiasi giovane di questa città che sogna di arrivare a vestire la maglia del club del cuore. Una notte che nessuno più dimenticherà.

Conte e la Champions - Il rapporto tra Conte e la Champions continua ad essere non idilliaco. Dalla stagione 2012/2013 ad oggi, non è mai andato oltre i quarti di finale, con Juventus, Inter e Napoli. E tra l'altro solo una volta con i bianconeri ha raggiunto i quarti; spesso il cammino s'interrompe ai gironi/fase campionato. Il Napoli è stato eliminato nella fase a gironi/campionato in UCL per la prima volta dal 2018/19; nelle precedenti tre edizioni i partenopei avevano sempre superato la prima fase del torneo. Il Napoli e la Juventus, di Conte, sono le due squadre campioni di Italia uscenti che non hanno raggiunto la fase ad eliminazione diretta in Champions League.

Portare la stagione in salvo - Il tour de force si è concluso, anche se non nel migliore dei modi. Il Napoli tornerà a giocare una volta a settimana ed in più avrà solo l'impegno in Coppa Italia contro il Como, in programma il 10 febbraio. Da sabato in poi partirà una sorta di "nuova stagione", che vedrà gli azzurri lottare per conquistare un posto in Champions, con l'auspicio di poter recuperare qualche pezzo importante siccome il mercato non ha regalato colpi importante, vista anche la limitazione per il Napoli.