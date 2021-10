Cosa dice la prova del 9 (che il Napoli non ha fallito)

È un Napoli che ha le pa**e. Che lotta e fa i conti con sfortuna (un palo e mezzo) e la direzione arbitrale sventurata di Massa. Manca l'espulsione solare di Abraham (doppio giallo) ed un rigore su Anguissa.

La Roma ha fatto la gara della vita, ha provato in tutti i modi a buttarla in rissa. Bravissimi gli azzurri a non cadere nella trappola. Così si va lontano. Doveva essere la prova del 9, quella della vittoria numero 9 in campionato. Le risposte, a prescindere dal risultato, sono arrivate. Eccome se sono arrivate. Il Napoli resta capolista e attende le prossime gare con grande fiducia.