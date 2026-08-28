Ufficiale Cremonese-Modena, le formazioni ufficiali: l'azzurrino Ambrosino titolare

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Sarà il match tra Cremonese e Modena ad aprire questa sera il programma della seconda giornata di Serie B. I grigiorossi cercheranno il riscatto dopo la battuta d'arresto dell'esordio, mentre i canarini vorranno sfruttare l'occasione per issarsi, almeno per una sera, in vetta alla classifica in solitaria.

Cremonese-Modena, le scelte di formazione di Giampaolo e Galloppa

Marco Giampaolo si affida a De Luca, giocatore accostato a diverse squadre sul mercato ed ex di turno, schierato come punta centrale. Alle sue spalle spazio a Bonazzoli, supportato da Vandeputte e Lickunas. A centrocampo la mediana sarà formata da Pontisso e Gerli, mentre in difesa Vogliacco agirà sulla corsia destra e Pezzella su quella sinistra, con la coppia centrale Bianchetti-Luperto a protezione di Agazzi tra i pali.

Dall'altra parte, Daniele Galloppa risponde puntando su Ambrosino come centravanti, preferito a Pedro Mendes, con il supporto di Caso e Olzer sulla trequarti. Brugman agirà da regista, affiancato dalle mezzali Santoro e Bianco. In difesa Tonoli sarà il terzino destro, Zampano presidierà la fascia sinistra, mentre al centro la coppia Nador-Nieling schermerà la porta difesa da Chichizola.

Le formazioni ufficiali di Cremonese-Modena

Cremonese (4-2-3-1): Agazzi; Vogliacco, Bianchetti, Luperto, Pezzella; Gerli, Pontisso; Lickunas, Bonazzoli, Vandeputte; De Luca. A disposizione: Festa, Liberali, Fellipe Jack, Rocchetti, Folino, Cabianca, Lottici Tessadri, Berti, Lordkipanidze, Elia, Nasti. Allenatore Giampaolo

Modena (4-3-2-1):Chichizola, Tonoli, Nador, Nieling, Zampano; Santoro, Brugman, Bianco; Olzer, Caso; Ambrosino. A disposizione: Maran, Consiglio, Beyuku, Odero, Adorni, Imputato, Azzi, Acquah, Montevago, Mendes, Bozhanaj, Bacchin. Allenatore: Galloppa.