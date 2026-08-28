Ultime di formazione verso il Como: Allegri con tante conferme e un solo dubbio
Dopo il successo per 2-0 sul campo del Genoa, il Napoli cerca conferme nella seconda giornata di Serie A contro il Como. Secondo le ultime raccolte da Tuttomercatoweb.com, Massimiliano Allegri dovrebbe ripartire dal 4-3-3. Davanti a Meret spazio a capitan Di Lorenzo, Rrahmani e Rafa Marin, mentre sulla corsia sinistra Spinazzola è favorito su Olivera. Nessun cambio previsto neppure in mezzo al campo: Lobotka sarà ancora il regista, affiancato da Anguissa e McTominay.
De Bruyne parte ancora fuori, confermato il tridente
La scelta più significativa riguarda ancora Kevin De Bruyne, destinato almeno inizialmente alla panchina nonostante il gol realizzato a Marassi. Il belga potrà diventare un'arma importante a gara in corso. In attacco Allegri è orientato a dare continuità allo stesso tridente utilizzato contro il Genoa: Politano a destra, Alisson Santos a sinistra e Rasmus Hojlund come riferimento centrale.
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